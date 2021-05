OPPO Enco Free 2 ufficiali con cancellazione attiva del rumore e partnership con DYNAUDIO

Nel corso della conferenza di lancio della serie Reno 6, OPPO ha annunciato l’ultimo arrivo nella famiglia Enco Free, le cuffie TWS dell’azienda cinese. Il nuovo modello, denominato OPPO Enco Free 2, apporta alcune novità davvero significative come la cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB e il tuning dell’audio grazie alla collaborazione con DYNAUDIO, il brand danese esperto di audio.

Il design delle OPPO Enco Free 2 non è tra i più ispirati, infatti il produttore cinese ha scelto un design in-ear per le cuffiette che ricorda inevitabilmente quello di altre aziende concorrenti.

Specifiche tecniche OPPO Enco Free 2

E’ sotto la scocca, però, che si nascondono le novità più corpose, infatti tra le specifiche tecniche più interessanti spiccano indubbiamente la cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB, resa possibile dall’implementazione di un processore con 3 core, che, in accoppiata col design in-ear delle cuffie stesse garantisce un isolamento dai rumori di alto livello.

Come accennato sopra, inoltre, la partnership con la casa danese DYNAUDIO arriva anche sulla serie “Free” di OPPO, nonostante non sia presente alcun branding sulla custodia delle cuffie, a differenza delle Enco X in cui è ben visibile il logo DYNAUDIO sulla custodia. Tale collaborazione non si limita al mero branding ma dovrebbe migliorare drasticamente la qualità sonora delle Enco Free 2 rispetto al modello precedente.

Le OPPO Enco Free 2 potranno vantare la certificazione IP54, un vero upgrade rispetto alla certificazione IPX4 della prima iterazione delle Enco Free.

Tra le altre funzioni degne di nota evidenziamo: la presenza di vari livelli di cancellazione del rumore tra cui la modalità “Trasparenza”, una modalità a bassa latenza (42 ms) e la modalità VLOG con possibilità di scattare foto semplicemente con un doppio click dello stelo delle cuffie (attualmente disponibile solo sulla serie OPPO Reno 6).

Le OPPO Enco Free 2 promettono una durata della batteria che va dalle 4,5 ore con la cancellazione attiva del rumore alle 6,5 ore con la funzione disattivata.

Le nuove cuffie TWS del colosso cinese saranno disponibili in Cina dal 5 Giugno per 599 yuan cinesi, circa 76 euro al cambio.

