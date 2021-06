Helbiz Media si aggiudica i diritti per le partite di calcio della Serie B

Mentre DAZN si è aggiudicato i diritti esclusivi per la trasmissione delle partite della Serie A di calcio, in queste ore arriva la notizia che Helbiz Media ha invece acquisito i diritti OTT del campionato di calcio di Serie B per quanto riguarda il triennio 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; insomma, per le prossime tre stagioni.

I diritti della Serie B per tre stagioni

Entro il prossimo 15 giugno, inoltre, altri operatori potranno aggiungersi per garantire la fruizione delle partire della Serie B su altri dispositivi, mentre la Lega Serie B ha inoltre fatto sapere che ha deliberato il conferimento sempre a Helbiz Media della commercializzazione esclusiva dei diritti audiovisivi internazionali della Serie B fino al 2024. In tal modo Helbiz Media avrà la possibilità di portare le partite di calcio della Serie B in tutti i Paesi in cui Helbiz è già presente, come ad esempio gli USA, il Canada, la Serbia e molti altri.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese.