Le offerte di giugno del Huawei Store toccano anche le novità più fresche

Come abbiamo visto il mese di giugno è particolarmente ricco di offerte sul Huawei Store: sfruttando i codici sconto è anche possibile acquistare in promozione alcuni dei prodotti appena presentati dalla casa cinese, come Huawei Watch 3, Huawei Watch 3 Pro e le cuffie Huawei FreeBuds 4.

Offerte e coupon sul Huawei Store, anche per le novità appena lanciate

Le offerte del Huawei Store sono particolarmente numerose durante il mese di giugno 2021 e comprendono come detto anche alcuni dei prodotti svelati ufficialmente solo qualche giorno fa. Senza ulteriori indugi scopriamo subito le proposte del negozio online del produttore cinese, ma fate attenzione alle date:

Le occasioni non sono finite qui: pagando entro il 18 giugno 10 euro di deposito per il preordine di Huawei Watch 3 Pro, la casa cinese offre 90 euro di sconto + le cuffie FreeBuds 4i in omaggio. Sono inoltre in offerta per tutto il mese Huawei MatePad 10.4 Wi-Fi (3-32 GB) e Huawei MatePad Pro Wi-Fi, con rispettivamente 185,79 e 280,80 euro di sconto: inclusi nel prezzo la M-Pencil e la cover MatePad Flip (quest’ultima solo con il 10.4).

Per tutte le altre proposte del Huawei Store potete seguire il link qui sotto:

Potrebbe interessarti: recensione Huawei Band 6