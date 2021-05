Il Huawei Store è ricco di offerte a giugno: sconti su PC, smartphone e wearable

Il mese di giugno è molto ricco di proposte da parte del Huawei Store: il negozio online del produttore cinese offre e offrirà nel corso del mese diverse opportunità per permettere di portarsi a casa alcuni dei dispositivi più popolari, tra offerte e codici sconto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Le offerte di giugno 2021 del Huawei Store

Partiamo dai coupon validi per tutto il mese e già disponibili, che riguardano tantissimi prodotti Huawei tra PC, smartphone e wearable. Per ottenere gli sconti è sufficiente digitare i seguenti codici all’interno del campo dedicato in fase di acquisto:

In più, sempre dall’1 al 30 giugno 2021 troviamo in offerta Huawei MatePad 10.4 Wi-Fi 3-32 GB, proposto con 185,79 euro di sconto nel bundle con M-Pencil e MatePad Glip Cover, e Huawei MatePad Pro Wi-Fi, disponibile con 280,80 euro di ribasso insieme a M-Pencil.

Con il codice sconto AFREEBUDS4 è possibile portarsi a casa le cuffie Huawei FreeBuds 4 con 10 euro di sconto e Huawei Band 6 in omaggio (dal 2 al 18 giugno 2021). Con AFB420 si ottiene invece uno sconto di 20 euro sul bundle composto dalle stesse cuffie e dal Case (dal 19 giugno al 15 luglio 2021).

Chiudiamo le attuali proposte del Huawei Store relative al mese di giugno 2021 con la conferma del coupon sconto da 10 euro da sfruttare con l’iscrizione alla newsletter e della spedizione gratuita su tutti i prodotti con consegna in uno o due giorni lavorativi. Per scoprire tutte le proposte potete seguire il link qui sotto.