Samsung e LG iniziano a produrre i nuovi pannelli OLED per iPhone 13

Dopo gli ultimi rumor che danno importanti novità circa il tanto odiato notch degli iPhone e l’arrivo dei pannelli Samsung a 120 Hz per la serie iPhone 13, in queste ore un inedito rumor indica che Samsung Display e LG Display avrebbero iniziato la fase di produzione dei display OLED per la famiglia degli iPhone 13.

Al via la produzione dei pannelli per iPhone 13

Se il rumor dovesse essere vero, l’avvio della produzione sarebbe anticipata di circa un mese rispetto quella relativa ai pannelli degli iPhone 12, anche in conseguenza della posticipazione del lancio per via del Coronavirus. Entrando nel dettaglio, Samsung Display avrebbe un vantaggio di circa 10 giorni su LG Display per quanto riguarda la produzione dei display, forse per via dell’alto numero di pezzi richiesti da Apple; l’azienda legata a Samsung avrebbe ricevuto una commessa di 80 milioni di pannelli, contro i 30 milioni ordinati invece a LG Display.

Samsung Display, come già scritto nella news linkata ad inizio articolo, dovrebbe realizzare pannelli LTPO TFT OLED per i modelli “Pro” di iPhone 13, gli unici in grado di spingersi fino a 120 Hz di refresh rate. Di contro, invece, LG Display starebbe producendo pannelli LTPS TFT OLED evidentemente indicati per i modelli “base”.

