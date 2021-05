Xiaomi Mi Smart Band 5 nella Offerta Tech di Esselunga fino al 9 giugno

Esselunga torna a proporci una Offerta Tech da non lasciarsi scappare: Xiaomi Mi Smart Band 5 ad appena 24,90 euro. Per chi non lo sapesse, Xiaomi Mi Smart Band 5 è stata una tra le smartband economiche più vendute durante gli scorsi mesi, merito di una scheda tecnica estremamente interessante e un prezzo di listino irresistibile.

Xiaomi Mi Smart Band 5 ad appena 24,90 euro

Il piccolo wearable di Xiaomi, infatti, nonostante un prezzo pari ad una cena per due in pizzeria, è perfetto per essere indossato quotidianamente per tracciare l’attività fisica ma non solo. Con un cinturino in morbido silicone e un corpo in plastica dura con impermeabilità fino a 5 ATM, il wearable dispone di un buon display AMOLED a colori leggibile anche all’aperto, il sensore per il battito cardiaco sul retro ed una batteria in grado di garantire senza problemi quasi 2 settimane di autonomia.

Se siete interessati alla smartband e volete acquistarla, al link sottostante trovate tutti i punti vendita Esselunga in cui sarà disponibile da oggi, 27 maggio, e fino al 9 giugno prossimo.

Scopri dove acquistare Xiaomi Mi Smart Band 5

