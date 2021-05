Apple rilascia iOS e iPadOS 14.6, macOS 11,4, watchOS 7.5 e tvOS 14.6: ecco le novità

Dopo aver rilasciato le versioni per gli sviluppatori nei giorni scorsi, Apple ha avviato oggi il roll out delle nuove versioni dei propri sistemi operativi. Trattandosi di minor release non aspettatevi chissà quali novità, per le quali dovremo invece attendere gli annunci previsti tra pochi giorni in occasione del WWDC 2021.

iOS e iPadOS 14.6

Dopo il rilascio della versione 14.5, Apple continua a portare novità su iPhone e iPad con la versione 14.6 dei rispettivi sistemi operativi. La novità più interessante di questo aggiornamento è il supporto ad Apple Card Family, che permette di condividere la Apple Card con cinque utenti, di età superiore ai 13 anni, con la possibilità di controllare le spese e impostare limiti, acquistando credito comune.

iOS 14.6 aggiunge anche il supporto alla nuova piattaforma Apple Podcasts Subscriptions all’interno dell’app Podcast, così da poter visualizzare contenuti extra nei podcast a pagamento. Tra le altre novità si segnalano aggiornamenti ad AirTag, miglioramenti all’accessibilità e numerosi bug fix.

In particolare AirTag permette ora di aggiungere un indirizzo mail invece di un numero di telefono, e consente di visualizzare parzialmente il numero di telefono toccandolo con un altro dispositivo NFC.

macOS 11.4

Limitate anche le novità per macOS 11.4, che espande il supporto alle GPU, aggiungendo le schede basate su architettura AMD Navi RDNA2 (6800, 6800XT e 6900T). È possibile acquistare sottoscrizioni mensili o annuali ai podcast e sono stati corretti alcuni bug legarti principalmente a Safari e all’anteprima. Da segnalare che nei giorni scorsi sono già iniziati i test per la versione beta di macOS 11.5.

tvOS e HomePod 14.6

Solo bugfix per la release 14.6 di tvOS e Home Pod. Per le Apple TV supportate si tratta di un aggiornamento indispensabile per ricevere l’aggiornamento ad Apple Music mentre per HomePod 4.6 è previsto il supporto alla qualità Lossless, anche se sarà necessario attendere un futuro aggiornamento.

watchOS 7.5

Il nuovo aggiornamento per gli Apple Watch porta la funzione ECG e le notifiche relative al ritmo cardiaco irregolare in Malesia e Perù. Tra le altre novità si segnala la possibilità di accedere ai contenuti in abbonamento su Podcast, il supporto ad Apple Card e qualche bug fix.

Anche in questo caso maggiori novità sono attese con la prossima major release, che sarà annunciata nei prossimi giorni.