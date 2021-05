OnePlus porta Cyberpunk 2077 su una versione esclusiva di OnePlus Watch

Dopo la presentazione di OnePlus Watch Cobalt Limited Edition, in queste ore l’azienda torna ad annunciare una versione esclusiva del suo primo smartwatch in assoluto: OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition.

Design esclusivo per il wearable di OnePlus

Non è la prima volta che il colosso cinese strizza l’occhio ai fan del videogioco, ed infatti lo scorso novembre aveva presentato una singolare edizione speciale di OnePlus 8T profondamente personalizzata con gli elementi stilistici propri di Cyberpunk 2077. Lo stesso si può dire anche per OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition, anche se in forma minore; lo smartwatch, infatti, è costituito da un cinturino con il brand Cyberpunk 2077 e i colori primari del gioco, mentre è anche presente una particolare watch face che riprende un po’ la grafica di Cyberpunk 2077.

A parte tutto ciò, OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition è in tutto e per tutto lo smartwatch che abbiamo imparato a conoscere dalla sua presentazione ufficiale.

In attesa che CD Projekt RED sistemi gli ancora numerosi bug che affliggono Cyberpunk 2077, gli utenti alla ricerca di una versione esclusiva di OnePlus Watch possono volgere il proprio sguardo nella Limite Edition che sarà disponibile in Cina dal 24 maggio.

Cosa ne pensate di questa edizione speciale dello smartwatch? Lo acquistereste se fosse disponibile anche nel nostro Paese? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.