Mediaset Play Infinity cambia ancora nome e si trasforma in Mediaset Infinity

E’ passato poco più di un mese dalla presentazione di Mediaset Play Infinity, eppure in queste ore Mediaset ha deciso di cambiare logo e denominazione della sua piattaforma di streaming: d’ora in poi si chiamerà infatti – e, invero, molto più semplicemente – Mediaset Infinity.

Mediaset Play Infinity diventa Mediaset Infinity

Mediaset ha optato per un nuovo rebranding di Mediaset Play Infinity, nato per unire le due piattaforme del gruppo Mediaset Play e Infinity sotto la stessa applicazione (e lo stesso sito). Questo significa che la piattaforma di streaming del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi cambia nome e sarà conosciuta semplicemente come Mediaset Infinity: conseguentemente, il nuovo brand è stato applicato sia sul sito ufficiale www.mediasetinfinity.it, sull’app disponibile per Android e iOS e su tutte le pagine social.

Nessun cambiamento invece per Infinity+, il primo canale di Mediaset Infinity, dove si possono vedere film e serie TV tramite abbonamento a pagamento. Resta ancora disponibile, per coloro che siano interessati a provare il servizio, una prova gratuita di sette giorni.

Fonte