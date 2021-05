Gli studenti a scuola di monopattino elettrico: ecco l’iniziativa delle istituzioni

Come accaduto per l’uso dello scooter, le istituzioni ora pensano a insegnare ai più giovani ad adoperare anche il monopattino elettrico in sicurezza rispettando le regole e lanciano una campagna d’informazione a loro rivolta.

Il Consiglio nazionale economia e lavoro, il ministero dell’Istruzione e la Polizia di Stato hanno realizzato un video educational rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, principali utilizzatori di questo nuovo mezzo di mobilità elettrica.

A scuola di monopattino elettrico

I promotori dell’iniziativa spiegano che la prudenza e la conoscenza delle norme sono fondamentali, in quanto il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto che può essere più pericoloso di automobili, motociclette e biciclette.

Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio monopattini, la principale causa di sinistro è la caduta autonoma dovuta a ribaltamento senza urto contro ostacoli fissi che è collegata a vari fattori quali distrazione, selfie, inesperienza, buche e avvallamenti, mancate precedenze e altro.

In questi giorni è in corso anche il dibattito relativo all’inasprimento del quadro normativo vigente che secondo i proponenti deve essere sempre accompagnato da una capillare attività di formazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione dei giovani.

La campagna informativa anticipa l’inserimento del video sulla piattaforma “Edustrada” dal prossimo mese di settembre, come parte dell’offerta formativa del ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022.

