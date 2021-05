Al via una nuova campagna di sensibilizzazione sull’uso del monopattino elettrico

Le regole per l’utilizzo del monopattino elettrico sono molto chiare ma non sempre vengono rispettate, specie dagli utenti più giovani. Per questo motivo CNEL, Polizia stradale e Ministero dell’Istruzione hanno realizzato una campagna di sensibilizzazione sull’uso in sicurezza di questi veicoli elettrici che si stanno diffondendo a macchia d’olio specialmente nelle grandi città, grazie al noleggio condiviso.

Per quanto ecologico e sostenibile, il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto che può essere più pericoloso di auto, moto e bici, pertanto sono di fondamentale importanza la prudenza e la conoscenza delle regole.

In attesa di un eventuale inasprimento del quadro normativo vigente per via dell’aumento degli incidenti, gli organi competenti hanno realizzato un “video educational” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, i principali utilizzatori dei monopattini.

Monopattino elettrico: ecco le regole in un video

Il video sensibilizza sull’uso corretto del monopattino elettrico, ricordando quali sono le principali regole da rispettare e le infrazioni da evitare, tra le quali il divieto di andare in due, quello di circolare sui marciapiedi e di abbandonare il mezzo sugli stessi.

La campagna di sensibilizzazione è accompagnata da un video promozionale che sarà presto diffuso sui canali RAI e che potete vedere in anteprima a seguire.

Per maggiori informazioni sui monopattini elettrici, dove usarli, regole e parcheggi, potete consultare la nostra pagina dedicata.

