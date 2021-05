Sky si aggiudica in co-esclusiva tre partite di Serie A

La guerra per i diritti a trasmettere le partite di calcio oggi vede una tregua. Sky si è aggiudicata il pacchetto di tre partite di Serie A in co-esclusiva, dopo aver ritirato il ricorso per violazione delle legge Melandri nei confronti di DAZN che ha invece acquisito i diritti di tutta la Serie A.

Anche Sky potrà quindi trasmettere le partite del massimo campionato italiano di calcio che si svolgeranno il sabato alle 20:45, la domenica alle 12:30 e il lunedì alle 20:45, sia sui canali Sky che su Now TV.

Sky ha ritirato il ricorso in tribunale contro DAZN

Ieri Sky ha inviato alla Lega di Serie A la lettera con la quale si impegna a ritirare il ricorso contro DAZN, azione che oggi ha portato all’ufficializzazione della decisione presa dall’assemblea.

Si prospetta dunque una situazione più o meno invertita rispetto agli anni scorsi, in cui Sky offrirà anche via satellite tre partite per ogni giornata di campionato, mentre DAZN, con l’importante supporto di TIM, diffonderà tutti e 10 i match di Serie A in streaming.

Con queste partite Sky amplia la sua offerta sportiva dedicata al pallone, alle quali si aggiungono tutte quelle di Serie B, che tornano sulla piattaforma per il triennio 2021-2024, la Champions League e l’Europa League, oltre a tutte le partite dei prossimi europei e ai campionati inglese, francese e tedesco per la prossima stagione calcistica.

Leggi anche: Migliori siti di streaming calcio