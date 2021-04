La Serie B torna su Sky per il triennio 2021-2024

Sky ha vinto il duello con Dazn per l’acquisizione dei diritti della Serie B di calcio che torna su Sky Sport e NOW per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out.

Fino al 2024 la piattaforma Sky offrirà al Campionato di Serie BKT il massimo della visibilità con approfondimenti, rubriche, studi dedicati e il top della tecnologia, oltre agli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, gli speciali e le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

La Serie B si aggiunge alla ricca offerta di Sky dedicata al calcio europeo con oltre 400 match a stagione per il triennio 2021/2024 di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, oltre alla Premier League inglese per la stagione 2021/2022.

Oltre al calcio Sky trasmette altri sport che vanno dai motori (Formula 1, MotoGP, Superbike e la novità della Formula E), il tennis (ATP Masters 1000, Wimbledon, le Nitto ATP Finals di Torino), il basket NBA, il rugby, il golf e molto altro.

Dopo aver acquisito i diritti per trasmettere la serie A di calcio, DAZN ha tentato la doppietta partecipando all’asta per mantenere i diritti della serie B della quale detiene l’esclusiva dopo aver sborsato 22 milioni a stagione per il periodo 2018-2021.

