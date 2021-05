Lupin, ecco il trailer ufficiale e la data d’uscita della seconda stagione

L’acclamata serie di successo incentrata sulla figura di Arsène Lupin è pronta a tornare su Netflix con “Lupin Parte 2“, la seconda parte della rivisitazione in chiave moderna della storia del ladro gentiluomo ideato dalla penna di Maurice Leblanc e interpretato, in questa serie, da Omar Sy. Per la gioia degli appassionati, Netflix ha condiviso in rete il trailer ufficiale della seconda stagione della serie che sbarcherà sulla piattaforma di streaming l’11 giugno.

Lupin Parte 2, ecco il trailer ufficiale

Omar Sy, nei panni di Assane Diop, anche nella seconda stagione dovrà fronteggiare nuove insidie allo scopo di vendicare la propria famiglia di immigrati del Senegal incastrata da Hubert Pellegrini, uno spregiudicato magnate francese, che, per salvare i propri conti, fece accusare ingiustamente di furto il padre di Assane il quale proclamò invano la propria innocenza, finendo per suicidarsi in carcere.

Il giovane Diop, dopo essere rimasto affascinato da un libro su Arsène Lupin regalatogli dal padre prima della morte, decise allora di ispirarsi alla figura del ladro gentiluomo di Leblanc per vendicare la propria famiglia e smascherare Pellegrini.

L’intera serie è stata girata a Parigi con un cast francofono e multietnico e ha riscosso un grande successo tanto da diventare uno degli show più visti su Netflix nel 2021.

Il merito della produzione è stato indubbiamente quello di saper reinventare il mito di una figura conosciuta in tutto il mondo come quella di Lupin, adattandola ai nostri giorni grazie a una trama avvincente e ai continui riferimenti alla cultura pop dei nostri tempi che contribuiscono a rendere la serie attuale e accattivante per tutti, anche per i non appassionati del Lupin di Leblanc.

L’attesa è ormai quasi al termine, l’11 giugno su Netflix ritornano le avventure di Lupin.