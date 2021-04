Rakuten TV migliora la sua offerta lanciando oltre 90 canali lineari gratuiti

Consapevole di quanto sia diventata spietata la concorrenza, Rakuten TV ha annunciato oggi il lancio di oltre 90 canali lineari gratuiti in 42 mercati europei rafforzando l’attuale offerta AVOD (Advertising Video on Demand) che offrirà così un’ampia scelta di contenuti che possano soddisfare ogni esigenza.

Rakuten TV: in arrivo oltre 90 canali lineari gratuiti

La line-up cambierà a seconda del territorio, con una vasta serie di categorie, inclusi Film, Intrattenimento, Lifestyle, Musica, Sport, News, Show televisivi e contenuti per bambini. In Italia il pubblico troverà un’attenta selezione di contenuti locali che saranno introdotti, attraverso una partnership con i principali media europei, in nuovi canali come Bizzarro Movies (canale horror, sci-fi e thriller con titoli La notte dei morti viventi di George A. Romero, la saga Puppet Master prodotta dalla Full Moon Entertainment di Charles Band, gli squali volanti di Sharknado e tanti altri) e Cinema Segreto (canale dei grandi classici del cinema italiano con film che hanno segnato un’epoca).

E’ evidente che la mossa di Rakuten TV migliorerà sensibilmente l’esperienza degli utenti, offrendo più intrattenimento in ogni momento e in modo del tutto gratuito. Tuttavia, il lancio degli oltre 90 canali lineari gratuiti – è meglio specificarlo – sarà progressivo con la promessa di aumentare l’offerta nei prossimi mesi.