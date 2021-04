Al via la prima beta di iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 e watchOS 7.5

Alcune ore fa Apple ha iniziato a rilasciare la prima beta di iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 e watchOS 7.5 per tutti gli sviluppatori registrati nell’apposito canale. Come ogni versione beta dei sopracitati sistemi operativi, tutti gli sviluppatori possono controllare la disponibilità delle nuove build tramite il canale Apple Developer Center e ovviamente dall’apposito pannello degli aggiornamenti software all’interno delle Impostazioni generali.

Poche novità e modifiche sotto il cofano

Al momento, purtroppo, non è chiaro quali siano le novità integrate all’interno delle nuove versioni di iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 e watchOS 7, ma ci aspettiamo che si tratti di aggiornamenti pensati per migliorare le prestazioni generali dei rispettivi dispositivi e correggere eventuali bug. Del resto, come sappiamo, l’arrivo di iOS 14.5 atteso per la prossima settimana porta con sé l’introduzione della tanto chiacchierata funzione ATT (App Tracking Transparency).

Inoltre, con l’introduzione di una nuova beta disponibile nel canale degli sviluppatori – iOS 14.5 e iOS 14.6 -, l’azienda di Cupertino ha pensato bene di modificare leggermente l’interfaccia del pannello degli aggiornamenti software aggiungendo la voce “Disponibile anche” in calce alla UI, come ha scoperto Federico Viticci di MacStories in questo tweet. Una delle piccole novità della beta iOS 14.6 riguarda la gestione degli abbonamenti all’interno dell’applicazione Podcast di Apple.

Se possedete un account sviluppatore potete scaricare le nuove beta tramite gli appositi pannelli di aggiornamento software.