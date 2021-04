Huawei Band 6 disponibile con display AMOLED da 1,47″ e 96 modalità di allenamento

Huawei Band 6 è ufficiale anche in Italia ed è la prima smartband con display AMOLED FullView da 1,47 pollici. Abbiamo già avuto modo di dargli un’occhiata poco più di un mese fa, ma oggi possiamo scoprire alcuni dettagli in più, compresa la disponibilità nel nostro Paese.

Huawei Band 6 disponibile in Italia: specifiche e funzionalità

Huawei Band 6 è una smartband “atipica”, che si piazza in una sorta di via di mezzo tra la classica smartband e uno smartwatch. A bordo troviamo infatti un display AMOLED FullView da 1,47 pollici a risoluzione 194 x 368 (282 ppi) con un rapporto schermo-corpo del 64%; la diagonale è decisamente più generosa del “solito”: rispetto al modello precedente, Huawei Band 4 (la 5 è stata saltata), lo schermo è più grande del 148%.

Uno dei punti di forza di Huawei Band 6 è il supporto a una grande quantità di modalità di allenamento: sono 11 le modalità professionali, come la corsa indoor e outdoor, il ciclismo e il salto della corda, e 85 quelle personalizzate (tra le quali fitness, sport con la palla e diversi stili di danza). L’algoritmo Huawei TruSport, sviluppato per analizzare le capacità degli utenti sulla base di parametri multidimensionali (come la variabilità della frequenza cardiaca e i dati fisici), fornisce una valutazione scientifica e diversi suggerimenti. Non manca la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Le funzioni di monitoraggio della salute sono tra le più richieste, e per questo la smartband integra le funzionalità Huawei TruSeen 4.0 e un nuovo algoritmo di risparmio energetico. A bordo il monitoraggio SpO2 24 su 24, che avvisa gli utenti quando il livello di ossigeno nel sangue è basso, la misurazione continua del battito cardiaco (con avvisi anche a riposo), l’analisi del sonno, dello stress e del ciclo mestruale.

Non mancano ovviamente le funzioni “tipiche” delle smartband: tra le altre cose il dispositivo è in grado di identificare i numeri sconosciuti e visualizzare il nome del chiamante sincronizzandosi con la rubrica dello smartphone, di gestire la riproduzione musicale e di controllare la fotocamera a distanza. Lato autonomia Huawei dichiara un funzionamento di 14 giorni con uso ininterrotto standard (fino a 10 giorni con uso intensivo): la ricarica rapida avviene tramite un caricabatterie magnetico, con due giorni di utilizzo raggiunti in appena cinque minuti. Sono 180 i mAh a disposizione.

Huawei Band 6 supporta il collegamento tramite Bluetooth 5.0 a smartphone con almeno Android 5.0 Lollipop o iOS 9.0.

Prezzo e uscita in Italia di Huawei Band 6

Huawei Band 6 è disponibile per l’acquisto da oggi in esclusiva su Huawei Store al prezzo di 59 euro. Quattro le colorazioni: Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink e Forest Green.

Fino al 19 maggio sarà possibile acquistare una seconda smartband al prezzo speciale di 29 euro. Fino al 16 aprile nel negozio online del produttore cinese sono disponibili promozioni pensate per gli amanti dell’attività sportiva, con sconti su Huawei Watch Fit, Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2 Pro.

