Huawei Band 6 è ufficiale con ampio display e prezzo contenuto

Huawei Band 6 è stata presentata ufficialmente: come previsto dalle indiscrezioni di questi giorni la casa cinese ha “saltato” un numero, passando direttamente da Huawei Band 4 a Huawei Band 6. Andiamo a scoprire tutto ciò che è stato svelato sulla nuova smartband del produttore.

Huawei Band 6 ufficiale: caratteristiche e funzionalità

Huawei Band 6 viene lanciata come concorrente di Xiaomi Mi Band 5 e delle altre smartband dal prezzo contenuto. Si tratta di un wearable principalmente dedicato agli sportivi e a coloro che amano l’attività fisica, ma che si presta anche a un utilizzo smart per promemoria, notifiche, monitoraggio del sonno e non solo.

Uno dei punti di forza di Huawei Band 6 è senza dubbio il generoso display da 1,47 pollici, decisamente più grande come diagonale di quello di molti altri modelli, ma poco più piccolo di quello di Huawei Watch Fit. Questo genere di dispositivi risulta infatti più compatto e leggero di uno smartwatch, ma a volte garantisce una navigazione non particolarmente agevole tra i menu.

Huawei Band 6 offre il supporto a 96 attività sportive, 6 delle quali vengono rilevate automaticamente grazie ai sensori: si tratta di camminata indoor, camminata outdoor, vogatore, macchina ellittica, corsa indoor e corsa outdoor. A bordo abbiamo sensori per la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), per il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, dei cicli mestruali e dello stress. Tutto questo appoggiandosi all’app Huawei Health.

Secondo il produttore la smartband garantisce fino a due settimane di autonomia, o nove giorni di utilizzo intenso con misurazione costante della frequenza cardiaca (24 ore su 24). La ricarica completa avviene in circa 2 ore.

Prezzo e uscita di Huawei Band 6

In base a quanto riportato da Frandroid, Huawei Band 6 sarà disponibile dal 27 aprile 2021 nelle colorazioni nero, rosa, verde e arancione (che vedete qui sopra) al prezzo consigliato di 59 euro.

Potrebbe interessarti: recensione Xiaomi Mi Band 5