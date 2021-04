XIDU aggiorna i modelli Tour Pro e PhilBook Y13 con i nuovi processori Intel

Dopo aver lanciato lo scorso anno i propri modelli di punta, XIDU Tour Pro e XIDU PhilBook Y13, il produttore cinese si appresta a rinnovare la propria famiglia di computer portatili. Secondo quanto riporta il team di sviluppo di XIDU, i due notebook saranno riproposti con le nuove CPU Intel di decima e undicesima generazione.

Le novità in arrivo a maggio

La generazione precedente di XIDU Tour Pro (da noi recensito qualche tempo fa) è tuttora in promozione e rappresenta una buona soluzione per chi cerca un dispositivo compatto e leggero. Con il suo schermo touch da 12,5 pollici, il corpo realizzato in metallo e un peso di appena 1,23 Kg, il flagship XIDU è dotato di una porta USB Type-C che supporta la ricarica, il trasferimento dati e il collegamento a un monitor esterno, per trasformarlo in un piccolo ufficio mobile.

Come fare a ricaricare, trasferire dati e collegare XIDU Tour Pro a un monitor esterno? Grazie a un hub multi porta, che sarà lanciato nel mese di maggio e che sarà solo il primo di una lunga serie di accessori che arriveranno sul mercato nel corso delle prossime settimane. XIDU Tour Pro è ancora disponibile a un prezzo particolarmente interessante, utilizzando il link che trovate a fine articolo.

Il primo accessorio, già disponibile su AliExpress in modalità super early bird è XIDU PhilStand, un rialzo per notebook che vi permetterà di lavorare in posizione più comoda, senza dover tenere la testa piegata in avanti, alleviando gli immancabili dolori cervicali. Sono disponibili cinque diverse regolazioni, per essere sicuri di trovare quella più consona alle proprie necessità.

Ovviamente si tratta di un prodotto leggerissimo (è realizzato in alluminio) e facilmente trasportabile insieme al vostro notebook, e dal costo molto contenuto. Potete acquistarlo su AliExpress a soli 12,49 dollari, appena una decina di euro.

