Xiaomi Mi LED TV 4S è in offerta su eBay a un prezzo speciale con questo coupon

E’ ancora in corso su eBay il Mi Fan Festival, un’iniziativa promossa da Xiaomi che offre uno sconto del 15% per l’acquisto di uno dei tanti prodotti in promozione, per un massimo detraibile di 50 euro. Una buona occasione per sostituire quel vecchio televisore con una Smart TV di recente produzione. Con una Mi LED TV 4S, per esempio.

Xiaomi Mi LED TV 4S in offerta su eBay

Xiaomi Mi LED TV 4S sfoggia un ampio pannello 4K Ultra-HD da 55 pollici. Trattandosi di una Android TV, è possibile scaricare tutte le applicazioni compatibili tramite il Google Play Store, come Netfllix, Amazon Prime Video, YouYube e altre piattaforme di streaming, che saranno così facilmente accessibili e pronte all’uso.

Il televisore supporta la tecnologia HDR, che garantisce sempre una ottimale visualizzazione dei dettagli sia nelle scene molto luminose che in quelle molto buie; mentre i decodificatori integrati DTS e Dolby Digital insieme ai due altoparlanti stereo da 10 watt offrono un’esperienza audio immersiva e coinvolgente.

Xiaomi Mi LED TV 4S offre anche il supporto a Google Assistant, per cui è possibile controllare il televisore interagendo attraverso comandi vocali impartiti attraverso il microfono integrato nel telecomando o utilizzando i dispositivi compatibili con l’assistente vocale di Google. Xiaomi Mi LED TV 4S può essere acquistata su eBay a un prezzo scontato del 15% inserendo il codice “PITMIFEST21”.

Se siete interessati ad acquistare un nuovo monitor più che una nuova TV, segnaliamo la presenza di Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor e di Xiaomi Mi Gaming Monitor 1C tra i prodotti in offerta. Anche in questo caso, per acquistare il prodotto usufruendo dello sconto del 15% offerto dal Mi Fan Festival occorre inserire il codice “PITMIFEST21”. Per scoprire tutte le offerte disponibili consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata.