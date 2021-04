Ecco Amazon Fire Stick TV 2021: più potente e super economica

Amazon Fire TV Stick è uno dei dispositivi smart più popolari e venduti da Amazon per via dell’estrema semplicità di utilizzo, il prezzo incredibilmente economico e il supporto ai maggiori player del mondo dello streaming. In queste ore il colosso statunitense presenta Amazon Fire TV Stick 2021, il modello aggiornato con un design simile ma con tante novità al suo interno.

Caratteristiche Amazon Fire TV Stick 2021

Partiamo subito col dire che chi possiede già Amazon Fire TV Stick non noterà poi grandi differenze di design rispetto al modello 2021. Il concetto del piccolo dongle resta sempre lo stesso: un dispositivo minuto, leggero, munito di porta HDMI ad un’estremità e porta di alimentazione su un lato. Questa apparente semplicità nasconde però la possibilità di trasformare il proprio TV in uno smart TV a tutti gli effetti. Amazon Fire TV Stick 2021 è accompagnato dal telecomando vocale Alexa incluso in confezione, tramite cui è possibile accedere rapidamente ai servizi di streaming più importanti come Amazon Prime Video (ovviamente), Netflix, Disney+ e Amazon Music.

Il telecomando Alexa permette di utilizzare la propria voce per cercare e avviare la riproduzione di un contenuto multimediale presente in catalogo, oltre a controllare il volume di riproduzione di TV e soundbar supportate. Amazon Fire TV Stick 2021 è fino al 50% più potete rispetto al modello precedente, il che permette di avviare app e scorrere i cataloghi con maggiore velocità, e supporta anche il formato Dolby Atmos per l’audio ad alta qualità.

Prezzo e disponibilità Amazon Fire TV Stick 2021

Amazon Fire TV Stick (2021) è disponibile in pre-ordine a questo link di Amazon al prezzo di 39,99 euro. La disponibilità vera e propria partirà dal 14 aprile 2021.