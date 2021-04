Samsung annuncia Galaxy SmartTag+, ancora più preciso grazie alla ultra-wideband

Solo tre mesi fa, in occasione del lancio della serie Samsung Galaxy S21, il produttore asiatico ha presentato il suo primo smart tag, un piccolo dispositivo di localizzazione perfetto per valigie, chiavi e altri oggetti importanti. Oggi Samsung annuncia la nuova versione, più evoluta grazie alla tecnologia UWB, e con nuove funzioni.

Ecco Samsung Galaxy SmartTag+

Oltre al Bluetooth Low Energy, il nuovo Samsung Galaxy SmartTag+ utilizza infatti la tecnologia ultra-wideband che permette di ottenere una maggiore precisione nella localizzazione del dispositivo. Ma soprattutto, grazie alla realtà aumentata, è possibile capire in maniera più dettagliata dive si trova il tag, grazie alla fotocamera dello smartphone che guiderà l’utente in maniera facile e intuitiva.

Samsung Galaxy SmartTag+ può essere collegato a qualsiasi cosa, dalle chiavi di casa o dell’auto a uno zaino, dalla valigia a un qualsiasi altri prodotto di valore da tenere sempre sotto controllo. Per sfruttare al meglio le potenzialità del nuovo tag dovrete possedere uno smartphone di ultima generazione, come Samsung Galaxy S21+ o Samsung Galaxy S21 Ultra, che dispongono della tecnologia UWB necessaria al tracciamento ad alta precisione.

Grazie alla funzione Find di SmartThings potrete ritrovare il vostro SmartTag+ anche se a grande distanza, visualizzandolo sulla mappa grazie al Bluetooth e alla rete degli altri dispositivi Galaxy. Gli utenti del servizio Find di SmartThings possono infatti accedere e fungere da sistema di tracciamento, con tutte le informazioni trasmesse in maniera criptata, così che solamente il proprietario riceverà le informazioni per ritrovare il proprio oggetto smarrito.

Come per il predecessore, anche Samsung Galaxy SmartTag+ offre la possibilità di personalizzare il funzionamento del piccolo pulsante al suo centro, così da poter spegnere una luce anche se non siete a casa, avviare la lavatrice o il condizionatore con la semplice pressione di un tasto.

Samsung Galaxy SmartTag+ sarà disponibile a partire dalla prossima settimana, ma al momento Samsung non ne ha comunicato il prezzo di vendita. A seguire una breve infografica che ne riassume le funzioni.