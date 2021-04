Tante belle novità per le nuove soundbar LG 2021

LG ha presentato oggi la nuova scelta per le soundbar disponibili ai consumatori nel 2021. Le novità sono molte e tutte molto interessanti. L’azienda sudcoreana si è impegnata nel rendere l’esperienza d’uso più versatile ed intuitiva, tenendo sempre a mente l’ambiente e l’ecologia. Le nuove soundbar LG 2021 offrono ottime prestazioni sonore, una migliore connettività e funzionalità intelligenti, in modo da potersi integrare al meglio con i TV LG o qualsiasi altro sistema home theater.

La prima delle novità di quest’anno è la compatibilità con AI Sound Pro degli LG TV grazie alla quale la soundbar potrà beneficiare dell’elaborazione audio del sistema di Intelligenza Artificiale, migliorandone ulteriormente le prestazioni e l’immersione audio. I nuovi dispositivi audio di LG sono compatibili con molti assistenti vocali, tra cui Google Assistant, Amazon Alexa e Siri. L’azienda sudcoreana offre anche la compatibilità agli utenti Apple con AirPlay 2, così da poter controllare e riprodurre la propria musica in modo semplice e veloce sulla nuova soundbar.

Per quanto riguarda le prestazioni, gran parte della nuova gamma di soundbar LG 2021 è dotata di Meridian Audio tuning che può offrire ottime prestazioni in modalità Musica. La nuova caratteristica sviluppata in collaborazione con Meridian è Meridian Horizon, che trasforma i contenuti stereo due canali in multicanale, regalando un’esperienza immersiva a prescindere dalla posizione del dispositivo. Gli appassionati infatti sanno che per ottenere una buona resa da un qualsiasi dispositivo audio da camera, è fondamentale un suo buon posizionamento, “problema” che LG ha voluto superare con questa tecnologia.

Le soundbar LG 2021 sono anche amiche dell’ambiente

Non manca il supporto per tutti i nuovi prodotti di LG di quest’anno il supporto a Dolby Atmos e DTS:X, che garantiscono un audio dinamico e tridimensionale. È poi supportato anche Dolby Vision, grazie a un canale 4K pass-through, che rende l’esperienza di visione in casa sempre più vicina a quella cinematografica.

Molte delle nuove soundbar hanno poi la certificazione Hi-Res Audio, potendo assicurare una riproduzione lossless a 24bit/96kHz. Troviamo inoltre connettività HDMI eARC, permettendo così, con un solo cavo, un bitrate più alto e audio Dolby Atmos non compresso. Ovviamente sono garantite anche le connessioni Bluetooth e USB, immancabili se si vuole avere una connettività completa ed affidabile.

LG è conscia dell’aumento esponenziale, avuto negli ultimi mesi, della fruizione di contenuti multimediali nella comodità delle nostre case, e per questo si è impegnata molto a migliorare la propria Intelligenza Artificiale e il suo impatto ambientale.

AI Room Calibration offre un suono ottimale in ogni ambiente, grazie a un sofisticato sistema di riconoscimento spaziale, che gli permette di misurare le dimensioni di una stanza e modificare le sue caratteristiche sonore di conseguenza. Inoltre, la funzione AI Sound Pro di cui parlavamo in precedenza, è in grado di adattare le sonorità del dispositivo a seconda del contenuto che si sta guardando e ascoltando.

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, l’azienda sudcoreana ci tiene a rendere noto che sta approcciandosi al packaging e alla spedizione delle proprie soundbar 2021 in maniera più ecologica. È infatti la prima azienda a ricevere la certificazione SGS Eco Product per dei prodotti audio. Molte delle nuove soundbar LG 2021 saranno prodotte con materiali riciclati, in particolare PET, di cui sono composte le bottiglie di plastica. LG stima infatti che ogni soundbar SP7Y equivale ad avere ben 7 bottiglie di plastica in meno in una discarica.

Anche il packaging di questi dispositivi sarà più sostenibile, dato che utilizzerà cartone riciclato e una quantità di plastica ridotta rispetto al passato. Le soundbar e l’imballaggio sono stati giudicati a minimo impatto ambientale dalla nota azienda di analisi con sede in Svizzera, già citata in precedenza, SGS. Questo grazie anche a un packaging che permette di trasportare più device insieme su un numero minore di camion.

I nuovi modelli Soundbar LG 2021, tra cui SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y e SPD7Y, inizieranno ad arrivare a partire da questo mese sui principali mercati in Europa e in Nord America, con ulteriori modelli in arrivo entro la fine dell’anno.