Ultimi colpi per ottenere i rimborsi dei Cashback days di ePRICE

Proseguono i Cashback days di ePRICE, che non resta a osservare le Offerte di Primavera Amazon e continua a regalare rimborsi pari al 20% della cifra spesa. L’iniziativa è valida fino a domani compreso e permette di riavere indietro parte di quanto speso per un acquisto successivo: scopriamo insieme una selezione di prodotti tech per ottenere il cashback.

Continuano i Cashback days di ePRICE: come sfruttare la promozione

Con i Cashback days, ePRICE rilascia a tutti coloro che spendono almeno 299 euro per un acquisto un buono sconto del 20%. Quest’ultimo, dal valore massimo di 1000 euro, potrà essere utilizzato per portarsi a casa prodotti da almeno 199 euro venduti e spediti da ePRICE dal 17 al 23 maggio 2021. Ci sono dunque tantissimi modi per poter ottenere un buono, e qui in basso possiamo scoprire alcuni esempi.

Per scoprire tutti i prodotti acquistabili per poter sfruttare successivamente il cashback potete rivolgervi al sito ePRICE.

