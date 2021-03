Su ePRICE sono arrivati i Cashback days con il 20% di rimborso sugli acquisti

Su ePRICE arriva una nuova promozione valida fino alla fine del mese di marzo 2021 sia per i consumatori finali sia per i Partita IVA: si tratta dei “Cashback days”, che consentono di ottenere un buono sconto del 20% del valore degli ordini eseguiti in questi giorni. Scopriamo insieme come funziona esattamente.

20% di rimborso in buoni sconto coi Cashback days ePRICE

La nuova iniziativa ePRICE è valida sugli acquisti di valore pari o superiore a 299 euro e permette di riavere indietro il 20% di quanto speso con un buono sconto da usare successivamente. Questi ultimi non sono cumulabili, ma con più acquisti idonei è comunque possibile ottenerne un numero corrispondente: verranno attivati nel carrello uno alla volta in ordine di data di creazione a partire dal 17 maggio 2021. Il valore massimo erogabile del singolo buono, come possiamo leggere nel regolamento, è pari a 1000 euro.

I buoni saranno utilizzabili per singoli ordini di uno o più prodotti venduti e spediti da ePRICE di importo pari o superiore a 199 euro dalla 00:01 del 17 maggio alle 23:59 del 23 maggio 2021. Purtroppo l’iniziativa non risulta cumulabile con altre promozioni e presenta qualche esclusione: non rientrano i prodotti Apple, outlet, ricondizionati e quelli acquistati con l’opzione noleggio “Sempre Nuovo”.

Per avere il cashback è comunque possibile acquistare una miriade di prodotti scegliendo all’interno del catalogo ePRICE: da smartphone a PC, da tablet a smart TV, da giradischi a elettrodomestici e non solo. Per maggiori informazioni sull’iniziativa potete seguire questo link.