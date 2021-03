Sky Italia presenta il nuovo logo di NOW TV, che da oggi diventa NOW

Comincia da iOS la “rivoluzione” di NOW TV, il servizio di streaming di Sky Italia che sta affrontando un rebranding del marchio. Con l’aggiornamento disponibile su App Store, che porta l’applicazione alla versione 15.0.0, arriva anche il messaggio: “Abbiamo un nuovo look: NOW TV diventa NOW, scoprilo!“.

NOW TV diventa semplicemente NOW

Insieme all’applicazione si rinnova anche il sito, che mostra già il nuovo logo visibile in copertina. La scritta è simile a quella precedente, la compare un riflesso sul logo bianco, ripreso in ogni immagine pubblicitaria, e si rinnova anche lo slogan, che ora diventa “Intrattenimento allo stato puro”. Per lo sfondo Sky Italia ha scelto un verde acqua e nero

Il rinnovamento, almeno per il momento, non riguarda l’offerta che prevede sempre il Pass Sport a 14,99 euro al mese e il pass Cinema+ Intrattenimento allo stesso prezzo, con il primo mese in promozione a soli 3 euro. Il rinnovamento non sembra coinvolgere al momento NOW Smart stick, nella quale è ancora visibile il vecchio logo, ma è probabile che una volta esaurite le scorte di magazzino anche questo dettaglio venga aggiornato.

A breve dovrebbe dunque arrivare l’aggiornamento anche per la versione Android dell’applicazione, probabilmente in occasione della presentazione ufficiale del nuovo marchio che dovrebbe essere in programma per questa settimana.

