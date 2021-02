Sky si rinnova e presenta Sky Smart e Sky Open: ecco tutti i dettagli

Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, entra in vigore da oggi (con un giorno di anticipo rispetto al previsto) il nuovo listino di Sky Italia, che rinnova la propria offerta commerciale.

Oltre a prezzi più bassi, e arricchiti da maggiori contenuti e servizi, arriva un’offerta più semplice che permetterà di scegliere tra un’offerta vincolata e una più simile alle classiche piattaforme di streaming senza obblighi né penali per recesso anticipato.

Il prezzo di Sky Smart

Per chi vuole risparmiare, ed è disposto a sottostare a un vincolo temporale, Sky Smart è la scelta più vantaggiosa, A fronte di un prezzo scontato è infatti richiesta la sottoscrizione di un contratto per diciotto mesi, alla scadenza dei quali sarà possibile rinnovare Sky Smart con lo sconto previsto al momento dell’operazione.

Vengono così premiati i clienti, sia nuovi che vecchi, che vogliono rimanere fedeli alla piattaforma, con uno sconto significativo. Il canone può essere versato mensilmente o in un’unica soluzione per tutti i 18 mesi.

La flessibilità di Sky Open

Per chi invece non ama i vincoli, e preferisce al classico abbonamento la libertà delle piattaforme di streaming tradizionali, ecco Sky Open. Il canone mensile è superiore a quello di Sky Smart ma non c’è alcun vincolo e in qualsiasi momento è possibile uscire dall’offerta senza dover pagare alcuna penale.

Perfetta per chi sfrutta molto la TV nei mesi invernali ma preferisce attività all’aria aperta nei mesi più caldi. O per chi vuole seguire solamente alcuni contenuti, come ad esempio lo sport, senza impegnarsi per lunghi periodi.

I nuovi listini di Sky

Entrambe le offerte sono disponibili sia per i nuovi clienti che per i già clienti. Questi ultimi dovranno contattare il servizio clienti per adeguare la propria offerta alle nuove soluzioni disponibili. Ecco nel dettaglio il costo mensile dei vari pacchetti tra cui scegliere:

Cambia anche l’offerta per i pacchetti base, Sky TV e Sky Go Plus: per entrambi i contenuti in HD sono inclusi nel prezzo dell’abbonamenti, senza ulteriori costi aggiuntivi. Sconti anche per il pacchetto che comprende Sky WiFi e Sky TV che include i seguenti pacchetti:

Sky WiFi Fibra 100%

Sky WiFi Voce

Sky TV

Sky Go Plus

Sky HD

Al prezzo di 39,90 euro, con attivazione di Sky WiFi inclusa e Sky TV a 9 euro una tantum per la versione Sky Smart o 54,90 euro per la versione Sky Open. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata alle nuove offerte di Sky TV.