Disney+ e TIMVISION in regalo con l’attivazione di TIM Super Fibra

A partire da oggi, chiunque attiverà online un’offerta di rete fissa TIM della gamma Super otterrà in omaggio sei mesi di Mondo Disney+, il pacchetto che include la piattaforma di streaming della Disney e TIMVISION. La promozione sarà valida fino al prossimo 22 marzo e si applica solo e esclusivamente alle offerte che vengono attivate online sul sito ufficiale dell’operatore.

Le offerte TIM Super attualmente disponibili per l’attivazione online sono tre, ma prestate attenzione perché solamente una vi permetterà di ricevere i sei mesi di Mondo Disney+ in regalo. Si tratta dell’offerta TIM Super Fibra con Disney+ in regalo e comprende Internet in fibra con velocità di download fino a 1 Giga, modem TIM HUB+ e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali per 29,90 euro al mese. L’importo include il contributo di attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e il modem in vendita (5 euro al mese per 48 mesi). Il pacchetto Mondo Disney+ è opzionale e sarete voi stessi a stabilire, in fase di acquisto dell’offerta, se ottenere o meno il servizio. Scaduti i sei mesi gratuiti, Mondo Disney+ avrà un costo di 4,99 euro al mese.

Le altre offerte TIM Super disponibili sono TIM Super Fibra + Mobile e TIM Super Voucher. La prima offre a chi sottoscrive l’offerta online una SIM gratuita con minuti, SMS e Giga illimitati da utilizzare con lo smartphone. La seconda, invece, offre un bonus di 300 euro per l’acquisto di un PC o tablet a scelta.

Cos’è e cosa include Mondo Disney+

Mondo Disney+ è il pacchetto che TIM propone a un prezzo scontato ai suoi clienti e che include due importanti servizi di streaming video: da un lato, TIMVISION+, con film, serie, cartoni e produzioni originali, nonché l’intero catalogo Discovery+ e l’intrattenimento di Sky. Dall’altro, invece, Disney+, la piattaforma della The Walt Disney Company con contenuti Disney, Marvel, Pixel, National Geographic e Guerre Stellari, tra cui le serie di successo WandaVision e The Mandalorian.

Il servizio ha una durata di 24 mesi ma il recesso può essere effettuato in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Il recesso comporta la cessazione del servizio TIMVISION+ e Disney+. Come già specificato, i primi sei mesi del servizio sono gratuiti per chi attiverà l’offerta TIM Super Fibra online, per poi passare dal settimo rinnovo in poi a 4,99 euro al mese.