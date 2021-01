WandaVision è disponibile su Disney+ da oggi

Di WandaVision vi abbiamo parlato in lungo e in largo in questo nostro speciale, e da oggi, 15 gennaio 2021, la prima serie TV a entrare ufficialmente all’interno dell’MCU (Marvel Cinematic Universe) è finalmente disponibile per tutti gli utenti che posseggono un account su Disney+.

La prima serie TV dell’universo Marvel

Realizzata dai Marvel Studios e gestita alla regia da Matt Shakman, famoso per il suo lavoro ne “Il trono di spade”, la serie TV vede come protagonisti Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), già conosciuti dai fan dei film Marvel per i loro ruoli all’interno degli Avengers.

La trama della serie TV è estremamente complessa e ripercorre trame temporali che partono dagli anni Cinquanta e arrivano fino ai giorni nostri, in varie linee in cui i due protagonisti vivranno “diverse vite” con alcuni tratti comuni fra di loro. È ancora da capire, però, come Marvel deciderà di gestire i due personaggi considerando gli eventi accaduti negli ultimi film dell’universo Marvel.

Visione, infatti, è stato ucciso da Thanos alla fine della battaglia in Avengers: Infinity War dopo che era stato privato della Gemma della Mente, mentre Wanda è entrata per la prima volta in scena con Avengers: Age of Ultron ed è dotata di poteri ipnotici, telepatici e telecinetici.

