Oggi Amazon spinge tantissimo le offerte per il mondo PC e notebook: Ryzen 5 5600X e MacBook Air M1 in sconto

Amazon apre la settimana con delle offerte troppo invoglianti per chi ama il mondo dei PC. Torna ad un prezzo umano il potentissimo Ryzen 5 5600X mentre per contrastarlo ad un prezzo molto più basso c’è il Core i5 di decima generazione. In ambito notebook la sfida delle offerte è tra il minimo storico di MacBook Air M1 e il buon Surface Laptop 3.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 15 Marzo 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 15 Marzo 2021

Apple MacBook Air M1

Lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 a 1100 Euro invece di 1159 Euro

Microsoft Surface Laptop 3

Il Surface Laptop 3 sta finalmente calando di prezzo, nella sua versione basi si sta ben sotto i 1000 Euro, precisamente è in offerta a meno di 900 euro. Si tratta di un notebook versatile ma dalla qualità decisamente elevata, è uno dei migliori Surface in circolazione per rapporto qualità prezzo in questo momento. Molto bello il display in 3:2 perfetto per il lavoro, buona la qualità audio, il design è pulitissimo e le prestazioni per le operazioni non troppo spinte ci sono tutte.

Microsoft Surface Laptop 3 a 799 Euro invece di 1169 Euro

Intel Core i5-10400F

Cambio di socket per la decima generazione del Core i5, socket LGA 1200. Sempre ottimo processore per il gaming ma migliora anche in operazioni multi core grazie ai 6 core e 12 thread con frequenza in Turbo Boost 2.0 da 4,3 GHz e frequenza di base è di 2,9 GHz, migliorata anche la tenuta in overclock. Come per tutta la decima generazione Intel non c’è un vero cambio di passo tecnologico ma leggeri miglioramenti che si vedono già a partire dal Core i5 10 gen.

Intel Core i5-10400F a 134 Euro invece di 139 Euro

AMD Ryzen 5 5600X

Il Ryzen 5 5600X di AMD è uno dei processori più ambiti degli ultimi tempi anche se ha perso il rapporto qualità-prezzo di un tempo. Dal punto di vista tecnico ha un processo produttivo a 7 nm Zen 3, ha 6 core e 12 threads, la frequenza di base è di 3,7 GHz fino a 4.6 GHz in Max Boost Clock, supporto PCIe x16, RAM DDR4 a partire da 3200 MHz, il socket è per AM4, dissipatore ad aria incluso anche in questo modello della serie 5000. Ottimo processore anche per il gaming se abbinato ad una GPU esterna. Il miglior processore Ryzen, tra le migliori CPU AMD.

AMD Ryzen 5 5600X a 342 Euro invece di 365 Euro con disponibilità immediata

