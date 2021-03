Apple rilascia la quarta beta di iOS/iPadOS 14.5, macOS 11.3, watchOS 7.4 e tvOS 14.5: ecco le (poche) novità

Apple sta rilasciando in queste ore la quarta versione beta dei propri sistemi operativi, riservata al momento agli sviluppatori. Come accade molto spesso in occasione del rilascio di queste versioni intermedie, non ci sono grosse novità da segnalare, quanto piuttosto numerose ottimizzazioni, correzione di errori rilevati e poco altro. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

iOS 14.5 beta 4/ iPadOS 14.5 beta 4

La lista delle novità dei due sistemi dedicati a iPhone e iPad è sostanzialmente vuota e si limita a portare le consuete ottimizzazioni al codice, correggendo allo stesso tempo alcuni degli errori riscontrati dagli sviluppatori. Si procede nel lavoro che porterà alla funzione più attesa, vale a dire lo sblocco utilizzando Apple Watch, una soluzione che permetterà ai possessori di iPhone di sbloccare lo smartphone anche quando indossano una mascherina, senza dover digitare codici. Sono attese anche nuove emoji, il supporto per il5G in dual SIM su iPhone 12 a livello globale, una funzione di crowdsourcing per Apple Map e molto altro.

Ricordiamo che questa versione è riservata agli sviluppatori, che potranno verificare la presenza dell’aggiornamento da Impostazioni – Generale – Aggiornamento software. Ovviamente verificate di avere la batteria sufficientemente carica prima di scaricare la nuova versione del sistema operativo.

macOS 11.3 beta 4

Anche il sistema operativo dei computer Apple arriva alla quarta beta, in questo caso della versione 11.3, senza che siano segnalate novità epocali. In particolare ci sono novità nell’aspetto delle schede di Apple News+, nuove scorciatoie ed eventi nella sezione Ascolta Ora di Apple Music e modifica all’ordinamento nei Promemoria. Non mancano ovviamente miglioramenti alle prestazioni e correzioni di errori, immancabile in ogni aggiornamento che si rispetti.

Se avete già installato una beta precedente dovreste già visualizzare la notifica relativa alla disponibilità della nuova versione, altrimenti dovrete cercarla nelle Preferenze di Sistema.

watchOS 7.4 beta 4

Nuovo aggiornamento anche per gli Apple Watch grazie alla nuova versione di watchOS 7.4, arrivato alla quarta beta. Si continua a lavorare alla possibilità di utilizzare lo smartwatch per sbloccare il proprio iPhone, funzione comoda quando viene indossata una mascherina. La versione stabile del software, che porterà novità anche per Apple Fitness+, è attesa per le prossime settimane.

tvOS 14.5 beta 4 e HomePod 14.5 beta 4

Chiudiamo con le novità legate a tvOS e HomePod, che portano lo stesso numero di build. Il sistema operativo di Apple TV continua lo sviluppo delle funzioni principali, tra cui il supporto ai controller di PlayStation 5 e Xbox Series X, così da poterli utilizzare per giocare su tvOS.

Non ci sono invece indicazioni sulle novità della quarta beta di HomePod, per cui è probabile che ci troviamo di fronte alle classiche ottimizzazioni e correzioni di bug.

Non è escluso che Apple possa rilasciare una ulteriore versione beta, ma il numero di build, che si conclude con la lettera “a”, fa pensare all’imminente rilascio della Release Candidate, che normalmente precede di poche settimane il rilascio della versione stabile.