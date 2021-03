Nuove immagini ci mostrano il design curato di Apple AirPods 3

Torniamo ad occuparci di Apple AirPods 3, attesa nuova generazione delle cuffie true wireless del colosso di Cupertino che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere presentata entro la fine di questo mese.

In attesa di scoprire se tali voci saranno confermate, nelle scorse ore sono apparse in Rete nuove immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design di tale accessorio (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Apple AirPods 3 si mostra in nuove immagini

Le immagini in questione, provenienti da presunti fornitori di Apple, ci mostrano non soltanto la nuova generazione di cuffie true wireless del produttore statunitense ma anche la loro custodia di ricarica, entrambe caratterizzate dalla classica colorazione bianca.

Per quanto riguarda il design (dovrebbe trattarsi della versione finale, ossia quella destinata effettivamente alla commercializzazione), non vi sono particolari differenze rispetto alle ultime immagini apparse in Rete, a conferma del fatto che con grande probabilità Apple AirPods 3 potranno contare su un look che ricorda quello di Apple AirPords Pro.

La nuova generazione di cuffie true wireless di Apple dovrebbe presentare uno stelo un po’ più corto e degli auricolari che gli utenti avranno la possibilità di sostituire.

Resta da capire quali saranno le principali feature che il colosso di Cupertino deciderà di implementare in questo nuovo dispositivo, come ad esempio il supporto per un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC). Nel caso in cui le cuffie Apple AirPods 3 dovessero effettivamente vantare tale caratteristica, per la prossima generazione di Apple AirPods Pro dovremmo attenderci qualche importante novità che possa giustificare il tag “Pro” (e il relativo prezzo più elevato).

Probabilmente il 23 marzo ne sapremo di più, in quanto entrambe le nuove generazioni delle cuffie true wireless di Apple dovrebbero essere presentate in occasione dell’evento organizzato dal produttore statunitense per tale data.

