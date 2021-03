Attivate queste offerte Sorgenia per ottenere un buono Amazon da 80 euro

Sorgenia, uno dei maggiori fornitori italiani di luce e gas, torna nuovamente ad offrire un regalo speciale a chi sottoscrivere una delle offerte per la fornitura di luce e gas. Nello specifico, solo fino alle 23:59 di oggi, 11 marzo 2021, cliccando il link in calce alla news potrete ottenere un buono omaggio di Amazon del valore di 80 euro.

Buono Amazon da 80 euro passando a Sorgenia

Cosa bisogna fare per ottenere il buono regalo Amazon da 80 euro? Per sfruttare l’offerta basta semplicemente sottoscrivere una delle diverse offerte luce e gas Sorgenia, per poi spendere il buono regalo per l’acquisto di prodotti direttamente sul colosso dell’eCommerce.

Il buono verrà inviato a tutti i clienti Sorgenia tramite email entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto di fornitura di luce o gas; lo stesso sarà poi a vostra disposizione da utilizzare entro 9 anni sul sito www.amazon.it.

Perché scegliere Sorgenia? L’azienda è da sempre attenta ad offrire agli utenti soluzioni per la fornitura di luce e gas a prezzi accessibili, ma soprattutto utilizzando fonti rinnovabili per la generazione di energia. Se, quindi, siete alla ricerca di un nuovo fornitore di energia, non lasciatevi scappare questa occasione di sfruttare anche un buono Amazon da 80 euro!

Offerte Sorgenia Luce e Gas + buono Amazon