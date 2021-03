Sonos Roam è ufficiale e vi conquisterà con le sue feature

Così come anticipato la scorsa settimana, Sonos ha presentato ufficialmente il suo nuovo altoparlante portatile: stiamo parlando di Sonos Roam.

Confermate alcune delle caratteristiche già anticipate, inclusi un design curato e le dimensioni contenute (168 x 62 x 60 mm e 0,43 Kg di peso), tali da renderlo un dispositivo che va a competere con tante possibili soluzioni alternative più economiche.

Le principali feature e il prezzo di Sonos Roam

Ma Sonos Roam ha dalla sua una scheda tecnica di tutto rispetto, tra le cui feature spiccano:

2 amplificatori class-H

1 mid-woofer racetrack personalizzato

1 tweeter

un microfono a campo lontano con beamforming

WiFi e Bluetooth 5.0

il supporto ad AirPlay 2, Amazon Alexa e Google Assistant

una scocca resistente all’acqua (lo speaker può essere immerso fino a un metro di profondità per 30 minuti) e alla polvere (con certificazione IP67)

ricarica vis USB Type-C o in modalità wireless

Sonos Roam dovrebbe essere l’altoparlante portatile più piccolo tra quelli che possono vantare il supporto ad Apple AirPlay 2, feature a cui a dire di Sonos si aggiunge anche una qualità audio superiore alla media.

Per quanto riguarda la batteria, a dire del produttore il device è in grado di garantire fino a 10 ore di autonomia (quando non è in uso, va in una modalità di standby che dovrebbe durare fino a 10 giorni), forse non all’altezza di vari dispositivi della concorrenza ma comunque sufficiente per l’uso quotidiano per la maggior parte delle occasioni.

Chi desidera sfruttare le potenzialità del supporto alla ricarica wireless può scegliere tra una base con tecnologia Qi oppure su quella ufficiale, che sarà venduta separatamente a 49 dollari.

Confermato anche il prezzo ufficiale di Sonos Roam, che negli Stati Uniti sarà disponibile a 169 dollari mentre in Europa a 179 euro nelle colorazioni Shadow Black e Lunar White. L’esordio sul mercato è in programma per il 20 aprile e tra i Paesi inclusi vi è anche l’Italia.