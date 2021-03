Vivo Wireless Sport Lite e Sonos Roam in arrivo per gli appassionati di musica

Vivo Wireless Sport Lite e Sonos Roam in arrivo per gli appassionati...

Buone notizie per gli appassionati di musica: sono in arrivo due nuovi dispositivi interessanti come Vivo Wireless Sport Lite e Sonos Roam.

In arrivo da Vivo nuovi auricolari wireless

Il produttore cinese di smartphone Vivo attualmente vende un solo paio di auricolari wireless con archetto da collo in alcuni mercati selezionati, ossia Vivo Wireless Sport Earphones (nell’immagine in basso).

Stando ad un nuovo report, questo accessorio audio sarà presto accompagnato da una variante meno costosa, che sul mercato potrebbe arrivare con il nome di Vivo Wireless Sport Lite.

Pare che questi auricolari saranno disponibili in Paesi in cui è già venduto l’attuale modello, come Italia, Germania, Polonia, Regno Unito, Spagna, Malesia ed Indonesia.

Purtroppo non vi sono informazioni sulle possibili feature di Vivo Wireless Sport Lite ma è probabile che si tratti del medesimo dispositivo presentato ieri durante l’evento di lancio della serie Vivo S9, dotato di driver da 11.2 mm, GoldenEar Technology, Bluetooth 5.0, audio stereo, certificazione IPX4, una batteria da 129 mAh e un peso di appena 24 grammi.

Sonos Roam, ecco caratteristiche e prezzo

Nelle scorse ore in Rete sono apparse le prime immagini del nuovo altoparlante di Sonos: stiamo parlando di Sonos Roam, device che dovrebbe essere lanciato il prossimo mese.

Si tratta di un altoparlante portatile, dotato di un design e di dimensioni (piuttosto contenute) che ricordano quelli già visti in altri popolari prodotti di questo tipo.

Tra le sue principali feature non dovrebbero mancare il supporto WiFi e Bluetooth, la possibilità di funzionare come parte di un sistema multi-room, il supporto ad Amazon Alexa, Google Assistant ed AirPlay 2, una scocca resistente all’acqua ed una batteria che dovrebbe essere in grado di garantire un’autonomia di 10 ore.

Stando a quanto si apprende, Sonos Roam dovrebbe essere venduto al prezzo ufficiale di 169 dollari ed essere dotato di un cavo di ricarica USB mentre gli utenti potranno acquistare separatamente una base di ricarica wireless a 49 dollari.

Sonos Roam sarà venduto in due colorazioni, bianca e nera, come da tradizione per questo popolare brand.

La presentazione ufficiale è in programma per martedì 9 marzo mentre per l’esordio sul mercato ci sarà da attendere fino al 20 aprile.