Fitbit svela la nuova smartband ideale per i più piccoli

Giusto qualche giorno fa vi avevamo parlato di Fitbit Ace 3, la nuova smartband di Fitbit che solo oggi è stata svelata ufficialmente dall’azienda in forze a Google. Scopriamo cos’ha da offrire il nuovo wearable indirizzato ai più piccoli.

Caratteristiche e design di Fitbit Ace 3

Con un design giocoso, semplice, colorato e quindi indirizzato ai più piccoli, Fitbit Ace 3 si posiziona come fitness tracker ideale da regalare ai bambini per tracciare i loro allenamenti, la qualità del sonno e molto altro. Con un aspetto in parte simile a quello di Fitbit Ace 2, il nuovo modello integra delle migliorie decisamente interessanti.

Innanzitutto la batteria riceve un importante incremento che la porta adesso a garantire fino a 8 giorni di autonomia, trovano posto più di 20 watchface da cambiare a piacimento, la personalizzazione degli obiettivi da raggiungere e non solo. Disponibile nelle colorazioni blu e nera, in futuro arriveranno anche cinturini a tema Minions.

Ovviamente, trattandosi di un device adatto ai bambini e agli adolescenti (dai 6 anni in su), i genitori possono controllare in dettaglio tutte le funzioni di Fitbit Ace 3 tramite il parental control. Tramite l’apposito pannello dell’applicazione mobile è possibile controllare la distanza percorsa, le informazioni sul movimento, accettare le richieste di amicizia e molto altro.

“Mentre le misure di distanziamento sociale e didattica a distanza vengono prolungate, aiutare i bambini a restare attivi, motivati e felici bilanciando il tempo che trascorrono sui dispositivi mobile, dedicano alla scuola e al tempo libero è una sfida costante per tutte le famiglie“, sottolinea James Park, VP, direttore generale e co-fondatore di Fitbit. “Abbiamo progettato Ace 3 per offrire ai ragazzi tutte quelle esperienze che li aiutano a divertirsi e a ritrovare la gioia del movimento per sviluppare abitudini sane che possono durare tutta la vita“.

I bambini possono controllare in qualsiasi momento le statistiche relative agli obiettivi e all’attività svolta all’aperto, così come monitorarle o fissare nuovi obiettivi ancora più avvincenti.

Prezzo e disponibilità Fitbit Ace 3

Fitbit Ace 3 è attualmente disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale della compagnia, e sarà acquistabile a partire dal 15 marzo al prezzo di 79,95 euro. I cinturini intercambiabili dei Minions arriveranno solo prossimamente al prezzo di 29,95 euro l’uno.