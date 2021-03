Expert lancia “Sintonizzati sulla Convenienza”: migliori offerte dal 8 al 21 marzo

Nella giornata di domani, 8 marzo 2021, Expert lancerà ufficialmente il nuovo volantino “Sintonizzati sulla Convenienza”, specifico per i punti vendita della piattaforma DGgroup. Le offerte coinvolgono numerosi prodotti tecnologici e saranno disponibili fino al 21 marzo 2021.

Offerte “Sintonizzati sulla Convenienza” di Expert DGgroup (8 – 21 marzo 2021)

Andiamo a scoprire le migliori offerte a tema tech del nuovo volantino targato Expert DGgroup, già suddivise per categoria per facilità di consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Tablet e computer in offerta da Expert

Lenovo Ideapad 5 14ARE05 a 649 euro

Apple MacBook Air 256GB a 1.099 euro (ecco la nostra recensione)

Lenovo Ideapad Flex 5 a 799 euro

HP Pavilion 13 a 899 euro

Lenovo All in one IdeaCentre 3 a 749 euro

Lenovo IdeaCentre 5 a 599 euro

Acer Chromebook 514 a 429 euro

Lenovo Ideapad Duet Chromebook a 299 euro

ASUS Monitor BE24EQK a 219,90 euro

Samsung Smart Monitor M500 27″ | M700 32″ + Tastiera Logitech K400 Plus da 239 euro

Lenovo Tab M10+ LTE a 219 euro

Smart TV e accessori in offerta da Expert

Sharp LED UHD 4K 50″ a 499 euro

LG OLED55BX6LB a 1.149 euro

Samsung LED UHD 4K 82″ a 1.599 euro

Samsung QLED UHD 4K 75″ a 2.599 euro (300 euro di rimborso)

Samsung Q800 QLED 8K 65″ a 2.299 euro (300 euro di rimborso)

Samsung Q700T QLED 8K 55″ a 1.449 euro (200 euro di rimborso)

Panasonic LED UHD 4K 43″ a 379 euro

Google Chromecast con Google TV (ecco la nostra recensione) a 59,90 euro

Telesystem Decoder digitale a 49,90 euro

I-Zap Decoder 365Play a 29,90 euro

DigiQuest Decoder RICN1018 a 29,90 euro

