Marshall svela Mode II, le sue prime cuffie true wireless

Marshall è un’azienda nota soprattutto per gli amplificatori per chitarra elettrica, tuttavia il suo catalogo offre anche altri tipi di prodotti audio, tra i quali cuffie over-ear, on-ear e in-ear.

Oggi l’azienda debutta nel settore delle cuffie true wireless con il modello Marshall Mode II caratterizzato da terminali regolabili per il massimo comfort, controlli touch e resistenza all’acqua di grado IPX4.

Caratteristiche delle cuffie true wireless Marshall Mode II

Le cuffie Marshall Mode II presentano un aspetto in linea con il design dell’azienda identificabile dal colore prevalentemente nero e dalla trama in pelle robusta che ricopre l’astuccio tipica degli amplificatori per chitarra elettrica, tuttavia gli elementi in contrasto come i loghi non sono color oro come ci si aspetterebbe, bensì bianchi.

Le cuffie true wireless di Marshall offrono connettività Bluetooth 5.1 e driver dinamici da 6 mm, impostazioni di equalizzazione personalizzabili e un microfono per le chiamate e il controllo dell’assistente vocale, ma purtroppo nessuna cancellazione attiva del rumore.

L’autonomia delle cuffie Marshall Mode II arriva a circa cinque ore di ascolto con una singola carica, ma la custodia può ricaricarle quattro volte, offrendo fino a 25 ore di ascolto totale. Le luci LED mostrano il livello di carica della batteria dell’astuccio che può essere ricaricato in modalità wireless o tramite un cavo USB-C.

Disponibilità e prezzo delle cuffie Marshall Mode II

Le cuffie TWS Marshall Mode II sono disponibili per il preordine sul sito ufficiale a partire da oggi e costano 179 euro. Ci aspettiamo che l’esperienza audio offerta sia in linea con il prezzo e il prestigio del brand.