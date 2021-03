Samsung svela la nuova gamma TV: Neo QLED e microLED più accessibili

Con l’evento Unbox & Discover svoltosi su internet tramite una presentazione virtuale, Samsung ha presentato la sua nuova line-up TV per il 2021 (microLED e Neo QLED a farla da protagonista), una nuova soundbar della serie Q e Smart Trainer, una nuova funzione per la piattaforma Samsung Health.

I Neo QLED strizzano l’occhio ai gamer

La proposta Samsung TV più interessante per il 2021 annovera i televisori Neo QLED, che erano già stati presentati al CES 2021. Questi nuovi TV arriveranno sul mercato con risoluzioni 4 ed 8K, le versioni 4K partiranno da 50 pollici mentre le versioni 8K partiranno da 65 pollici. Samsung con questa nuova line-up strizza l’occhio anche ai gamer, i Neo QLED infatti saranno i primi TV al mondo ad essere equipaggiati con la tecnologia AMD Freesync Premium Pro, utile a ridurre lo screen tearing, un artefatto grafico che si presenta quando il frame rate dei contenuti e l’effettivo refresh rate del display non combaciano.

In questo caso la tecnologia di AMD è stata studiata specificamente per gli schermi a 120 Hz di cui sono equipaggiati i nuovi TV Samsung che possono vantare anche un tempo di risposta piuttosto basso (5,8 ms), una Game Bar e l’opzione “Super Ultrawide Gameview”.

I TV microLED non sono mai stati così accessibili

I TV con tecnologia microLED sono sicuramente ancora poco presenti sul mercato ma Samsung ha intenzione di spingere su questa tecnologia e renderla sempre più accessibile al grande pubblico. Dopo aver presentato The Wall nel 2019 infatti, quest’anno porterà i microLED su TV dalle dimensioni più contenute, inizialmente da 99 e 110 pollici per poi scendere fino ad 86″ e 77″. Una delle caratteristiche più interessanti dei microLED Samsung, oltre ai vantaggi intrinsechi della nuova tecnologia, sarà 4Vue, grazie alla quale l’utente potrà dividere lo schermo in 4 parti, per poter fruire di 4 contenuti diversi in contemporanea.

Nuove soluzioni ma stessa eleganza, anche The Frame avrà un refresh

The Frame, la soluzione più elegante di Samsung per quanto riguarda la proposta TV, vedrà un lieve refresh nel 2021. Il TV infatti sarà ancora più sottile (solo 24,9 mm) e sarà dotato di nuove soluzioni per posizionarlo sulla parete, come lo Slim Fit Wall Mount. Samsung ha inoltre annunciato l’arrivo, durante l’anno, di un nuovo accessorio per i TV The Frame, My Shelf, che sarà disponibile in diversi colori: nero, beige, marrone e bianco.

Le nuove soundbar e Smart Trainer completano l’offerta Samsung per il 2021

La nuova serie soundbar “Q” porta nuovi miglioramenti al suono, ad esempio il nuovo dispositivo denominato Q950A, sarà il primo device del suo genere ad offrire 11.1.4 canali, oltre ad essere compatibile con Bixby ed Alexa. Questa nuova serie di soundbar sarà inoltre provvista di teconologia Q-Symphony, la quale sfrutta i 6 speaker della TV e quelli della soundbar contemporaneamente, creando un esperienza sonora più appagante e piena.

Oltre ai gamer, Samsung questa’anno ha anche posto attenzione agli amanti del fitness che, grazie alla funzionalità Smart Trainer aggiunta a Samsung Health, e ad una videocamera, sfrutta l’Intelligenza Artificiale per analizzare la nostra postura e dare un feedback in tempo reale.

Come ogni anno, l’offerta di Samsung è ricca e copre le esigenze di più persone possibile, portando innovazione nel suo già ampio portfolio di prodotti.

