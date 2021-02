Nuovi dettagli rivelano di più sul prossimo Nest Hub

Google ha annunciato il suo primo smart display Nest Hub nel 2018 e l’anno seguente ha presentato la versione Max.

All’inizio del 2021 dei rumor hanno suggerito che Google sta lavorando a un nuovo Nest Hub e ora 9to5Google conferma altri dettagli su questo imminente display intelligente, incluso il design, il monitoraggio del sonno e altre funzionalità.

Trapelano nuovi dettagli sulla prossima versione di Nest Hub

La terza versione di Nest Hub presenterà lo stesso linguaggio di design con un nuovo colore azzurro che sostituirà la variante “Aqua”, la quale dovrebbe essere simile alla variante “Sky” di Nest Audio.

Il nuovo Nest Hub offrirà una qualità audio migliorata, tre microfoni a campo ampio invece di due, tuttavia la novità principale riguarda la presenza del radar Soli per il monitoraggio del sonno che si collegherà all’app per il fitness Google Fit con cui sincronizzerà i dati sanitari come frequenza cardiaca, peso e pressione sanguigna.

Il nuovo smart display di Google supporterà il controllo tramite gesti come Google Pixel 4 e Pixel 4 XL per un migliore utilizzo a mani libere.

Dall’inizio dell’anno Google Assistant sta acquisendo la capacità di mostrare dei risultati proattivi di salute e fitness sugli smart display e questa funzionalità presumibilmente debutterà sul nuovo Nest Hub.

Google prevede di annunciare il nuovo Nest Hub con prezzi simili al modello attuale, ma per ora ha rifiutato di rilasciare commenti a riguardo.

