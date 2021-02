La keyword “Hey Facebook” arriva sui dispositivi Portal e Oculus Quest

Facebook ha introdotto la nuova keyword “Hey Facebook” per la sua famiglia di display intelligenti Portal e la piattaforma Oculus Quest. La pagina di supporto di Facebook Portal ora elenca la parola chiave “Hey Facebook” come alternativa a “Hey Portal”.

Sui visori VR Oculus la feature è in fase di lancio e al momento è attivabile nel pannello delle funzionalità sperimentali del dispositivo e dovrebbe rimanere una scelta a discrezione dell’utente, inoltre sarà possibile continuare a utilizzare l’app Voice Commands per impartire comandi toccando due volte il pulsante Oculus, senza la necessità di pronunciare “Hey Facebook”.

“Hey Facebook” come alternativa a “Hey Portal”

Questa sembra una cosa naturale per i dispositivi Facebook Portal, ma è meno intuitiva per i visori Oculus, dove pronunciare “Hey Oculus” avrebbe più senso.

Lo scopo in questo caso è offrire la possibilità di eseguire azioni utilizzando la propria voce in modo da non dover interrompere troppo spesso l’azione, tuttavia potrebbe comunque infastidire alcuni utenti che si oppongono alla sempre crescente presenza di Facebook nella realtà virtuale.

Non abbiamo modo di verificare se “Hey Facebook” funziona con i dispositivi Portal, ma questa feature verrà gradualmente implementata per gli utenti di Oculus Quest 2 a partire da oggi e successivamente verrà estesa a tutti i visori della serie Quest.

