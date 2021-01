Facebook vuole che Portal diventi il fulcro dello smart working con Zoom e altri

Facebook Portal, il dispositivo per le videochiamate e diretto competitor dei device omologhi realizzati anche da Google e Amazon, si appresta a diventare estremamente più allettante per i milioni di lavoratori che da ormai quasi un anno hanno abbracciato lo smart working come conseguenza delle misure di sicurezza adottate per contenere la propagazione del Coronavirus.

Zoom, sfondi virtuali e molto altro

In questa compagine Facebook annuncia alcune importanti novità per Facebook Portal, tutte pensate per rendere il dispositivo come il cuore pulsante dello smart working e così garantire ai lavoratori la possibilità di continuare ad interagire con i propri colleghi e clienti senza scendere a compromessi.

L’azienda, infatti, è pronta a rivoluzionare lo smart working con l’arrivo delle seguente novità: