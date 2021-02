Redmi MAX TV 86″ è ufficiale in Cina, con una scheda tecnica davvero niente male

Come spesso accade in queste occasioni, i tre smartphone della serie Redmi K40 sono stati accompagnati da alcuni altri prodotti. Oltre ai nuovi notebook e alle cuffie Redmi AirDots 3, è stata annunciata anche la seconda smart TV della serie Redmi MAX, che aveva debuttato lo scorso anno con un modello da 98 pollici.

Specifiche e funzioni di Redmi MAX TV 86″

Tenendo fede al nome della linea, Redmi MAX TV 86″ è una smart TV dalle dimensioni considerevoli, con pannello 4K (3840 x 2160 pixel) da 86 pollici e frequenza di refresh a 120 Hz. Si tratta di una funzione assente nel modello Redmi dello scorso anno, che utilizzava la stessa tecnologia MEMC ripresa anche da questa nuova TV.

Lo schermo supporta il colore a 10 bit, oltre agli standard HDR, HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision, e copre il 92% della gamma colore DCI-P3 con una precisione Delta E inferiore a 2 e angolo visivo di 178 gradi. All’interno della TV troviamo un chipset non meglio specificato con CPU quad core (Cortex-A73), ARM Mali-G52, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, utilizzati per eseguire la versione 3.0 di MIUI for TV.

Decisamente ricca la connettività che include WiFi a doppia banda (2.4 GHz e 5 GHZ), Bluetooth 5.0, porta a infrarossi, due porte USB, AV, ATV/DTMB, S/PDIF, Ethernet e 3 porte HDMI. Una di queste è compatibile con lo standard HDMI v2.1, con supporto a 120 HZ VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode), così da poter collegare una Sony PS5 o una Xbox Series X, per godere dell’esperienza di gioco in 4K a 120 Hz.

Curata anche la parte audio, con due speaker da 12,5 watt per una potenza complessiva di 25 watt, con supporto agli standard Dolby Atmos e DTS-HD. Redmi MAX TV 86″ sarà in vendita in Cina a partire dal 4 marzo al prezzo di 7.999 yuan, pari a poco più di 1.000 euro al cambio attuale. Non ci sono, come già successo lo scorso anno, informazioni circa l’eventuale disponibilità di una versione internazionale.

Gli utenti interessati possono però ripiegare su Xiaomi Mi TV Q1 da 75 pollici, annunciata in occasione del lancio globale di Xiaomi Mi 11 5G, e disponibile in Italia a partire dal 10 marzo a 1.200 euro (999 euro il day one).