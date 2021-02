Xiaomi annuncia Mi TV Q1 75″ e Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1

Si è tenuto oggi, in forma virtuale, l’evento Luci della ribalta nel corso del quale è stata presentata la versione globale di Xiaomi Mi 11 5G, il top di gamma annunciato in Cina sul finire dello scorso anno.

Oltre al nuovo smartphone, Xiaomi ha annunciato anche altri due prodotti, destinati a ingrossare le fila del proprio ecosistema, che sta raggiungendo dimensioni decisamente ragguardevoli. Vediamo quali sono i nuovi dispositivi, con i dettagli sul prezzo e la loro disponibilità sul mercato italiano.

Xiaomi Mi TV Q1 75″

Xiaomi continua a incrementare la disponibilità di smart TV sui mercati globali e dopo i modelli di fascia bassa dello scorso anno è la volta di un prodotto di fascia decisamente più alta. È stata presentata Xiaomi Mi TV Q1 75″, dotata di un pannello QLED da 75″con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e frequenza di refresh a 120 Hz con tecnologia MEMC.

Grazie a 192 zone di local dimming dinamico full array, al supporto Dolby Vision e HDR10+, Xiaomi Mi TV Q1 75″ offre un’esperienza visiva di altissima qualità. Grazie alla modalità a bassa latenza e alle porte HDMI 2.1 la TV è perfetta anche per offrire un’esperienza di gioco immersiva, resa ancora migliore dalla quasi totale assenza di cornici.

Ottima anche la qualità audio, con speaker stereo da 30 watt, composti da due tweeter e quattro woofer con il supporto a Dolby Audio e DTS-HD. A bordo della TV trova posto Android TV 10, con le app dei principali servizi di streaming, come Netflix, Amazon Prime e YouTube già preinstallate.

A bordo troviamo inoltre un chipset MediaTek MT9611 con CPU quad core a 1,5 GHz, GPU ARM Mali-G52 MP2 affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna di tipo eMMC. Il telecomando, incluso nella confezione di vendita, è dotato di connettività Bluetooth che migliora decisamente le possibilità di controllo.

Xiaomi Mi TV Q1 75″ integra i comandi per la smart home e include dei microfoni dedicati al controllo vocale in gradi di captare le voci fino a 3 metri e controllare sia Google Assistant che Amazon Alexa. Per gli utenti più attenti alla propria privacy è presente un tasto fisico nella parte inferiore del pannello che permette di disattivare completamente i microfoni.

La connettività include 3 porte HDMI 2.1(inclusa una eARC), Fast Ethernet, ingresso ottico, tuner digitale, presa da 3,5 millimetri per le cuffie, WiFi dual band, Bluetooth 5.0 e ricevitore a infrarossi. Le dimensioni sono ovviamente importanti, vista la misura del pannello, raggiungendo 1673,5 x 368,9 x 1029,9 millimetri con un peso, base inclusa, di 33,3 Kg.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Il secondo prodotto annunciato oggi è il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes0AMG Petronas F1 Team Edition, con un design realizzato in collaborazione con il team di Formula 1 che sta dominando l’ultimo decennio.

In particolare è stato curato il design, con elementi che richiamano i colori Mercedes-AMG nella base e nella ruota frontale. con il marchio AMG nella ruota posteriore e sul manubrio. Il monopattino è equipaggiato con un motore da 300 watt che permette di superare pendenze fino al 20%, con una velocità massima di 25 km/h e un’autonomia che può raggiungere i 45 Km con una singola carica.

Xiaomi ha curato anche la sicurezza dotando il monopattino di un doppio sistema frenante, con disco ventilato da 120 millimetri e sistema antibloccaggio eABS rigenerativo. Non mancano catarifrangenti su tutti i lati e una luce frontale da 2 watt che illumina la strada per una decina di metri.

Sul manubrio è installato uno schermo LCD che permette di vedere una grande varietà di parametri tra cui la velocità istantanea, la modalità di utilizzo, la connessione Bluetooth e lo stato delle luci. Grazie all’app Xiaomi Home è possibile ottenere altre informazioni come il livello della batteria, la velocità e il chilometraggio, oltre a poter abilitare un blocco elettrico del dispositivo.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Mi TV Q1 75″ sarà in vendita in Italia a partire dal 10 marzo sia su mi.com che su Mi Store Italia al prezzo di 1.200 euro. Solo per le prime 24 ore potrete acquistarla al prezzo speciale di 999 euro, valido fino a esaurimento scorte.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 è già in vendita in esclusiva presso Unieuro, in bundle con Mi Portabile Air Pump, al prezzo di 799,90. Potrà essere acquistato anche presso i Mi Store, dove sarà però disponibile in quantità limitata.