Ecco RedmiBook Pro da 14 e 15″: Intel Core di 11° generazione e display mozzafiato

Quella di oggi è una giornata piuttosto ricca di novità per Redmi che, dopo aver annunciato la serie di smartphone di fascia alta Redmi K40, svela anche i notebook RedmiBook Pro 14 e 15.

Caratteristiche RedmiBook Pro 14 e 15

RedmiBook Pro 14 e RedmiBook Pro 15 sono a tutti gli effetti notebook indirizzati ad un pubblico alla ricerca di computer di alto livello, sia dal punto di vista del design che della scheda tecnica. Entrambi costruiti con un telaio in lega di alluminio aeronautico, il modello con pannello da 14 pollici monta un display a risoluzione 2.5K (2560 x 1400 pixel) e processori Intel Core i5 e i7 di 11° generazione. Gli Intel Core i5-1135G7 e Intel Core i7-1165G7 possono essere affiancati da GPU Intel Xe o GPU Nvidia GeForce MX540, mentre per quanto riguarda la memoria troviamo 16 GB di RAM DDR4 da 3200 MHz e 500 GB SSD PCIe. Piuttosto completa l’offerta relativa alla connettività con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, così come le porte I/O con 1 porta USB Type-C Thunderbolt 4, 1 porta USB Type-C, 1 porta USB Type-A Gen 1, 1 porta USB Type-A 2.0, jack audio da 3.5 mm e una porta HDMI.

Venendo al modello RedmiBook Pro 15 pollici, le differenze più importanti le troviamo a livello della dimensione del display, della CPU e della batteria. Il notebook integra un display a risoluzione 3.5K (3200 x 2000 pixel) con refresh rate a 90 Hz, CPU Tiger Lake Intel Core i5-11300H e Intel Core i7-11370H. RAM e storage interno restano fondamentalmente identici, stessa cosa per quanto riguarda la connettività e le porte I/O. Cresce la batteria che passa da 56 WHz di RedmiBook Pro da 14 pollici a 70 WHr con caricabatteria da 100W.

Scheda tecnica

RedmiBook Pro 14: Display da 14 pollici a risoluzione 2.5K da 2560 x 1440 pixel con aspect ratio in 16:10; processore Intel Core i5-1135G7 o Intel Core i7-1165G7; GPU Intel Xe oppure Nvidia GeForce MX450; 14 GB di RAM DDR da 3200 MHz e 512 GB di storage SSD in formato PCIe; modulo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 1 porta USB Type-C Thunderbolt 4, 1 porta USB Type-C, 1 porta USB Typa-A Gen 1, 1 porta USB Type-A 2.0, jack audio da 3.5 mm e una porta HDMI; speaker DTS da 4 W, sensore per le impronte, webcam a risoluzione 720p, tastiera retroilluminata; batteria da 56 WHr con caricabatteria da 65 W; Windows 10 Home.

RedmiBook Pro 15: Display da 15,6 pollici a risoluzione 3.2K da 3200 x 2000 pixel con refresh ratio da 90 Hz con aspect ratio in 16_10; processore Intel Core i5-11300H o Intel Core i7-11370H; GPU Intel Xe oppure Nvidia GeForce MX450; 14 GB di RAM DDR da 3200 MHz e 512 GB di storage SSD in formato PCIe; modulo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 1 porta USB Type-C Thunderbolt 4, 1 porta USB Type-C, 1 porta USB Typa-A Gen 1, 1 porta USB Type-A 2.0, jack audio da 3.5 mm e una porta HDMI; speaker DTS da 4 W, sensore per le impronte, webcam a risoluzione 720p, tastiera retroilluminata; batteria da 70 WHr con caricabatteria da 100 W; Windows 10 Home.



Prezzo e disponibilità Redmi RedmiBook Pro 14 e 15

Ecco i prezzi in Cina per i notebook:

RedmiBook Pro 14 pollici: Intel Core i5 con GPU Intel Xe a 4499 yuan, circa 570 euro al cambio; Intel Core i5 con GPU Nvidia GeForce MX450 a 5299 yuan, circa 670 euro al cambio; Intel Core i7 con GPU Nvidia GeForce MX450 a 5999 yuan, circa 760 euro al cambio.

RedmiBook Pro 15 pollici: Intel Core i5 con GPU Intel Xe a 4999 yuan, circa 630 euro al cambio; Intel Core i5 con GPU Nvidia GeForce MX450 a 5499 yuan, circa 700 euro al cambio; Intel Core i7 con GPU Nvidia GeForce MX450 a 6299 yuan, circa 800 euro al cambio.



RedmiBook Pro 14 pollici è disponibile al pre-ordine da oggi, 25 febbraio, con la disponibilità effettiva a partire dal 4 marzo. RedmiBook Pro 15 pollici, invece, sarà disponibile in pre-ordine dal 6 marzo con la vendita a partire dal 15 marzo.