Xiaomi Mi Band 6 a un passo dal lancio: arriva la certificazione BIS

Xiaomi Mi Band 5 è una delle più apprezzate e popolari smartband disponibili sul mercato, merito di un rapporto qualità/prezzo davvero invidiabile. È da ormai diverso tempo che si parla del successore dell’ultima smartband Xiaomi, ed in queste ore scopriamo che l’ente di certificazione BIS ha visto passare un nuovo device che potrebbe essere Xiaomi Mi Band 6.

Il suo lancio è atteso a breve

Le informazioni raccolte dall’ente di certificazione indiano fanno riferimento ad un device con codice prodotto XMSH15HM e con tanto di nome prodotto “Mi Smart Band 6″. La compagnia non è nuova ad utilizzare questo genere di nomi per i propri prodotti, tant’è vero che il modello Xiaomi Mi Band 5 era indicato in India con il nome di “Mi Smart Band 5”.

Queste informazioni da sole rendono piuttosto plausibile che l’ente di certificazione abbia preso in carico il successore di Xiaomi Mi Band 5. Gli ultimi rumor su Xiaomi Mi Band 6 parlano di un importate salto di qualità rispetto al modello precedente grazie alla presenza del modulo GPS, mentre altri rumor vedono inoltre la presenza del sensore SpO2 per il tracking dell’ossigenazione del sangue, e addirittura un display con una diagonale maggiore di quella da 1,1 pollici di Xiaomi Mi Band 5.

In copertina Xiaomi Mi Band 5