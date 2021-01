Xiaomi Mi Band 6 potrebbe avere il GPS

La serie di smartband di Xiaomi è particolarmente popolare grazie al rapporto tra qualità e prezzo che il colosso cinese è riuscito a garantire fino a questo momento e nel corso del 2021 dovrebbe essere lanciata la tanto attesa Xiaomi Mi Band 6.

Le possibili principali feature di Xiaomi Mi Band 6

Con la nuova generazione della smartband di Xiaomi potrebbe arrivare una funzionalità molto attesa dagli utenti e che potrebbe consentire a questo dispositivo di effettuare un vero e proprio salto di qualità: ci riferiamo ad un modulo GPS, componente che consentirebbe un utilizzo di Xiaomi Mi Band 6 durante le attività sportive in modalità stand alone (ossia senza la necessità di collegarla allo smartphone per le feature relative alla geolocalizzazione).

Ovviamente l’eventuale introduzione di questa caratteristica potrebbe comportare un aumento del prezzo e, proprio per tale motivo, Xiaomi potrebbe lanciare anche una variante Lite priva del modulo GPS.

Xiaomi Mi Band 6 dovrebbe essere anche in grado di monitorare il sonno e fornire diverse informazioni sulla sua qualità e dovrebbe aggiungere il supporto a diverse attività sportive (come il fitness indoor, il pattinaggio sul ghiaccio al coperto, lo stretching, la ginnastica, il pilates, il ballo da strada, la danza, lo zumba, il cricket, il bowling, la pallacanestro, la pallavolo, il tennis da tavolo, il badminton, la boxe e il kickboxing).

Tra le altre feature di Xiaomi Mi Band 6 vi dovrebbero essere il supporto a SpO2 e Amazon Alexa (si spera anche per la versione commercializzata in Europa), un modulo NFC per i pagamenti contactless, un display leggermente più grande e un ampio supporto per le faccine.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere probabilmente fino all’estate e solo allora scopriremo se il produttore sarà riuscito ancora una volta a garantire un prezzo capace di fare la differenza.

* * * Nell’immagine di copertina Xiaomi Mi Band 5