Ecco come potrebbero essere le prossime cuffie true wireless di Sony

Sony ha rilasciato le cuffie true wireless WF-1000XM3 con cancellazione del rumore nel 2019, ma sembra che il colosso dell’elettronica stia per annunciare un nuovo modello.

Una fuga di notizie da poco trapelata su Reddit ci fornisce un’idea di come potrebbero essere le prossime cuffie in-ear di punta di Sony.

Ecco come potrebbero essere le cuffie Sony WF-1000XM4

L’utente di Reddit che ha pubblicato l’immagine afferma che questa proviene da una custodia della scatola di imballaggio delle cuffie Sony WF-1000XM4.

L’immagine pubblicata sembra mostrare un design più moderno e meno ingombrante che ora si adatta all’orecchio di chi le indossa grazie al terminale in schiuma, inoltre si nota un particolare in rame che potrebbe essere un microfono esterno per la cancellazione del rumore.

Un’altra parte della custodia evidenzia che le presunte cuffie Sony WF-1000XM4 offriranno fino a 6 ore di autonomia con la cancellazione del rumore abilitata e fino a 18 ore ricaricandole nell’astuccio.

Tuttavia, anche se il leak sembra convincente, The Walkman Blog è un po’ scettico, in quanto ci sono alcuni particolari che vale la pena analizzare.

Innanzitutto il logo Sony si trova stranamente sul lato interno delle cuffie e non all’esterno, inoltre il carattere utilizzato per il codice modello e il colore del terminare in memory foam non convincono.

Se questa immagine si riferisce effettivamente alle cuffie Sony WF-1000XM4, presto ci sarà un annuncio ufficiale che svelerà le caratteristiche salienti.

Immagine di copertina Sony WF-1000XM3

