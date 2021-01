Star è in arrivo su Disney+ a partire dal 23 febbraio

Disney+ è una delle piattaforme di streaming in maggiore crescita, ed in queste ore la compagnia svela la data di arrivo del canale Star all’interno del palinsesto: il 23 febbraio 2021. Del canale se ne era già parlato a metà dicembre scorso in concomitanza della news circa l’incremento del costo di abbonamento, ma è solo da oggi che sappiamo con precisione quando gli utenti Disney+ potranno guardare i contenuti trasmessi su Star.

Tanti nuovi titoli in arrivo a fine febbraio

Il canale che si aggiunge ai già disponibili Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Disney, sarà da subito disponibile nella home della piattaforma di streaming in modo da essere sempre raggiungibile con estrema facilità. Su Star verranno trasmessi programmi realizzati da Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios e 20th Television, con un palinsesto caratterizzato da circa 450 titoli al debutto e altri 1000 in arrivo al termine del primo anno, indicato ad un pubblico diverso rispetto a quello ad esempio delle famiglie, ad oggi il target principale della piattaforma streaming.

Titoli come Deadpool o Logan, per citarne due, saranno così fruibili dal pubblico adulto alla ricerca di film e contenuti con un carattere decisamente differente rispetto ai programmi attualmente trasmessi su Disney+. A tal proposito, infatti, i genitori potranno sfruttare il sistema di parental control per rendere disponibile la visione di questi contenuti solo ad un pubblico ben definito, lasciando la libertà agli altri di guardare serie TV, cartoni, film di animazione e tanto altro.