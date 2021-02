Lo store PlayStation Gear arriva in Italia con tantissimi articoli ispirati ai videogiochi

Dopo il lancio avvenuto nel 2019 in Nord America, lo store PlayStation Gear è finalmente disponibile in tanti nuovi Paesi, tra i quali compare anche l’Italia. Il negozio online offre una vasta selezione di articoli ispirati al mondo PlayStation e dei videogiochi, compreso il merchandising ufficiale di Horizon Raw Materials.

PlayStation Gear disponibile in Italia con il merchandising ufficiale

Mentre riuscire ad accaparrarsi una PlayStation 5 continua a essere un’impresa non da poco, Sony annuncia l’espansione dello store PlayStation Gear in diversi nuovi Paesi attraverso il blog ufficiale: l’e-shop è ora raggiungibile da Italia, Austria, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna e propone una vastissima gamma di articoli ispirati ai più celebri videogiochi PlayStation. Proprio per l’occasione vengono lanciati gli articoli di Horizon Raw Materials, il brand di merchandising ufficiale di Guerrilla.

All’interno dello store possiamo trovare giacche, cappellini, cuffie, felpe, magliette, zaini, borse, borracce, tazze, poster, giochi in scatola, Funko Pop e non solo: tutti prodotti ispirati ai più celebri titoli Sony, come ad esempio The Last of Us Parte II, Ghost of Tsushima, God of War e Horizon Zero Dawn (in attesa del nuovo capitolo Forbidden West).

Sony promette che continuerà ad aggiungere nuovi prodotti dedicati ai migliori videogiochi e al mondo PlayStation in generale. Se siete interessati a dare uno sguardo allo store PlayStation Gear potete seguire questo link. Tenete conto che la spedizione standard gratuita viene offerta oltre i 90 euro di spesa: al di sotto di questa cifra il costo risulta al momento piuttosto consistente.

